Bova presiede giuria Montecarlo Film Festival

ROMA, 24 APR - Dal 31 maggio al 5 giugno si terrà' la 18/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio. Anche quest'anno la sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco è pronta ad accogliere il pubblico talent internazionali assicurando appieno lo svolgimento della Kermesse in tutta sicurezza. Dopo Nick Vallelonga, a presiedere la giuria sarà un talento italiano e internazionale, Raoul Bova (La Finestra di Fronte, Alien vs Predator, Buongiorno Papà, Nessuno mi può giudicare, Immaturi, Palermo Milano solo andata), vincitore del Premio Nastro d'argento speciale per 15 seconds. Ezio Greggio, "Dopo il successo della diciassettesima edizione, sono veramente contento che un grande amico del Festival come Raoul, che abbiamo premiato negli anni scorsi, torni in una veste meritata come quella di Presidente di Giuria in un periodo d'oro per la sua carriera in cui è ora in onda la sua fiction che sta avendo un enorme successo e ha numerosi nuovi progetti in partenza ". In questi giorni in televisione con la fiction di successo Buongiorno Mamma firmata da Giulio Manfredonia, Raoul affiancherà gli altri membri della giuria del Festival che anche quest'anno porterà a Monte-Carlo numerosi ospiti italiani e internazionali oltre alle pellicole che verranno premiate nella serata di Gala che si svolgerà presso la sede del Grimaldi Forum sabato 5 giugno. (ANSA).