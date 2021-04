Ultimo, canzoni per pianoforte, voce e futuro

MILANO, 24 APR - "Uno, due, tre. Uno, due, cento". Si è aperto così l'evento al Colosseo che due sere fa ha visto protagonista Ultimo, solo sul palco con il suo pianoforte e le sue canzoni. Una sorta di data zero per un tour che sarà, ma solo più avanti nel 2022, negli stadi, quando si potrà. Per ora è solo tempo di quel pianoforte in mezzo al silenzio del Colosseo vuoto, come il silenzio che regna attorno al settore della musica e della cultura, che ancora aspetta risposte e prospettive in questi tempi di Covid. Quaranta minuti al pianoforte, intensi e riassuntivi di quello che il cantautore ha scritto e cantato negli ultimi anni, ma anche l'occasione per presentare il nuovo singolo, 'Buongiorno vita'. "Buongiorno vita, t'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea". Un racconto di scelte, un percorso di vita che passa velocemente dai 15 ai 25 anni del cantautore romano tra decisioni da prendere e una vita ancora da costruirsi. La scelta della musica, che è un lavoro, tra i lavori. Forse un po' diverso. Le protagoniste, poi, sono sempre le canzoni, che siano esse in diretta o in differita. E allora la scaletta, un excursus nella veloce carriera di Ultimo che va da 'La stella più fragile dell'universo', dall'album 'Peter Pan', a 'Rondini al guinzaglio' da 'Colpa delle favole'. E ancora 'Pianeti', '22 settembre', 'Piccola stella' e 'Cascare nei tuoi occhi'. Poi ancora 'Peter Pan - Vuoi volare con me?', '7+3' e la chiusura, 'Sogni appesi', per una volta senza il pubblico a fare da seconda, grande, voce. Quaranta minuti di musica in totale, che sono serviti al cantautore romano anche per rinnovare un impegno preso tempo fa, a supporto dei progetti Unicef di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta portando avanti in Mali, dove l'artista, Goodwill Ambassador Unicef dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Proprio a queste iniziative sarà devoluta parte dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dell'evento al Colosseo. (ANSA).