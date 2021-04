Zucchero, arriva il 14 maggio Inacustico D.O.C. More

ROMA, 23 APR - Zucchero torna con "Inacustico D.O.C. & More", il nuovo album in uscita il 14 maggio, con i brani dell'ultimo disco di inediti "D.O.C." e una selezione dei suoi successi, riarrangiati in veste acustica. Già disponibili, come anticipazione del nuovo progetto, i brani "Spirito nel buio" e "L'amore è nell'aria". Composto da 25 brani, Inacustico D.O.C. & More, uscirà in doppio cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione Triplo LP autografato (solo per Amazon). Intanto, a causa del persistere dell'incertezza sanitaria internazionale, bisognerà attendere aprile-maggio 2022 per i concerti all'Arena di Verona e per il tour mondiale. (ANSA).