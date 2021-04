Mannoia, esce in edicola antologia in 5 volumi I miei passi

ROMA, 23 APR - Una carriera lunga quasi 50 anni, raccolta in un'antologia: arriva in edicola dal 27 aprile, e a cadenza settimanale, "I miei passi" di Fiorella Mannoia: 5 volumi che raccolgono il meglio del repertorio dell'interprete. Le prime quattro uscite sono doppi CD che raccolgono 138 brani, in cui si susseguono in ordine cronologico i brani di maggior successo del repertorio dell'artista. A questi si affiancano i duetti, le cover e le versioni live. Ogni uscita è arricchita da una lunga intervista inedita in cui Fiorella racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e incise, e rivela aneddoti e curiosità legati alla sua carriera. Questo il piano delle uscite: 27 aprile I miei passi - Volume 1: CD1 Antologia (1972-1988) + CD2 Cover; 4 maggio I miei passi - Volume 2: CD1 Antologia (1989-1999) + CD2 Duetti parte prima; 11 maggio I miei passi - Volume 3: CD1 Antologia (2001-2019) + CD2 Duetti parte seconda; 18 maggio I miei passi - Volume 4: CD1 Live + CD2 Live. Chiude la raccolta, il 25 maggio, "Padroni di niente", il suo album più recente. (ANSA).