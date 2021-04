Dal 29 maggio il Ferrara Film Festival in presenza

BOLOGNA, 22 APR - Si terrà dal 29 maggio al 6 giugno la sesta edizione del Ferrara Film Festival. L'evento - spiegano gli organizzatori - sarà il primo, fra i maggiori festival cinematografici in Italia, ad andare in scena in presenza alla luce di un confronto con le istituzioni del Comune di Ferrara e i partner coinvolti a livello nazionale e internazionale. "Il 'Ferrara Film Festival' rimane fedele al proprio credo - osserva il direttore della rassegna, Maximilian Law: il grande cinema va vissuto nella sala cinematografica e in queste settimane, con la recente conferma delle riaperture dei cinema dal 26 aprile, abbiamo lavorato duramente nell'individuare il periodo giusto per svolgere la nostra prossima edizione nel migliore dei modi e in totale sicurezza. Spesso mi è stato consigliato di aspettare fino a dopo l'estate, come hanno fatto molti altri festival ed eventi - aggiunge - ma sono arrivato alla conclusione che la soluzione più comoda potrebbe non essere quella più giusta. Spero - conclude Law - che il nostro festival possa essere un esempio per altri nel creare nuovi stimoli ad organizzare eventi in presenza in totale sicurezza. La gente, e le città, ne hanno assolutamente il bisogno". La cerimonia di consegna dei Dragoni D'Oro, i premi del Festival, si svolgerà all'interno del Castello Estense. Il programma include premiere europee, italiane e mondiali - che saranno tutte svolte al Cinepark Apollo - e sarà arricchito da eventi a tema cinematografico, un gala di beneficenza, un talk show e altri appuntamenti sparsi in tutta la città. (ANSA).