Accordo con Sony, Spider-Man & Co approdano su Disney

NEW YORK, 22 APR - Dall'universo Marvel all'universo Disney. La casa di Topolino ha firmato un accordo con la Sony per avere sulle sue piattaforme in streaming e sui suoi canali televisivi film, tra gli altri, come Spider-Man, Hotel Transylvania e Jumanji. In base all'intesa, inoltre, Disney avrà le uscite Sony previste tra il 2022-26 dopo il primo passaggio a pagamento su Netflix. Si parla di titoli come 'Morbius', adattamento cinematografico dei fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane, 'Bullet Train' con Brad Pitt, e un altro capitolo della serie comica 'Bad Boys', creata da George Gallo. (ANSA).