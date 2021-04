Teatro: Milano si prepara a riaprire

MILANO, 22 APR - E' il 4 maggio la data fissata per la riapertura del Piccolo e dell'Elfo dopo la lunga chiusura dovuta alle restrizioni causate dal Covid. Al Piccolo si riparte con una nuova produzione dello stesso teatro, "Ladies Football Club" dal testo di Stefano Massini, con la regia di Giorgio Sangati e, in scena, Maria Paiato (al Teatro Studio Melato). Al Piccolo si lavora anche per un'anteprima per la settimana del 26 aprile, mentre l'Elfo Puccini è pronto a riaprire le porte al pubblico a partire dal 4 maggio. "Il calendario degli spettacoli inevitabilmente ha subito variazioni (e qualche taglio) rispetto a quanto proposto all'inizio di questa 'stagione' tormentata. Ma abbiamo riprogettato - spiegano dal teatro - un cartellone che impegna le sale fino luglio inoltrato (e che potrebbe essere arricchito con altri titoli) cercando di confermare quanti più spettacoli possibili". Al momento sono confermate alcune produzioni, tra cui Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, che riaprirà il teatro. (ANSA).