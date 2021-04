Cortellesi torna voce della ribelle Anima 22 in corto Pixar

ROMA, 21 APR - Un nuovo cortometraggio targato Pixar Animation Studios ritrova la scettica Anima 22, conosciuta in Soul molto prima del suo incontro con Joe Gardner. In 22 contro la Terra, disponibile su Disney+ dal 30 aprile, Paola Cortellesi torna nell'Ante-Mondo per prestare nuovamente la propria voce alla vivace e sarcastica anima 22. Ambientato prima degli eventi di Soul, il cortometraggio originale è diretto da Kevin Nolting, veterano di Pixar da 21 anni. "Durante la realizzazione di Soul, abbiamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere sulla Terra, ma alla fine non riguardava quel film", ha affermato Nolting. "22 contro la Terra è stata un'occasione per esplorare alcune delle domande rimaste senza risposta sul perché 22 fosse così cinica. Essendo io stesso una persona abbastanza cinica, mi sembrava l'occasione perfetta". Nel cortometraggio, 22 sfida le regole dell'Ante-Mondo e si rifiuta di andare sulla Terra, reclutando un gruppo di altre cinque nuove anime nel suo tentativo di ribellione. Tuttavia, mentre le loro azioni portano a risultati inattesi, il piano sovversivo di 22 potrebbe condurre a una sorprendente rivelazione sul significato della vita. "Penso che le nuove anime rendano il corto davvero divertente, con il contrasto tra la loro pura innocenza e gioia e le ciniche aspettative di 22", ha dichiarato Nolting. "Le altre nuove anime sono come era 22 prima di scegliere un altro percorso: semplicemente innocenti, come delle pagine bianche guidate dai consulenti nel loro viaggio, per lo più senza sorprese, verso il portale terrestre. In questo, 22 vede un'occasione e cerca lei stessa di guidarle verso il suo modo di pensare". (ANSA).