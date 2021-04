Basic Instinct 30 anni, il film cult in sala con restauro 4K

NEW YORK, 21 APR - Basic Instinct torna nelle sale cinematografiche in versione restaurata. In vista del 30/o anniversario, il film cult del 1992 diretto da Paul Verhoeven, e interpretato da Michael Douglas e Sharon Stone, è stato completamente digitalizzato. La nuova versione sarà nei cinema a breve prima in Francia, visto che la società francese Studiocanal si è occupata del restauro, seguita da Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Intanto è già uscito il documentario 'Basic Instinct, Sex, Death & Stone' con interviste esclusive e aneddoti con Verhoeven, Stone, Douglas. Il film sarà lanciato inoltre su home theatre in Ultra HD, Blu-Ray, DVD in diversi Paesi europei e nel mondo. (ANSA).