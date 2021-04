Dopo vent'anni torna in sala 'In the Mood for Love'

ROMA, 21 APR - 'In the Mood for Love', il capolavoro di Wong Kar Wai, dopo vent'anni torna in sala il 28 aprile nella versione 4K distribuito dalla Tucker Film. Il lungometraggio è stato restaurato da L'Immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York, partendo dal negativo originale, e Wong Kar Wai ha supervisionato tutte le operazioni. La Tucker Film porterà poi al cinema anche le sue prime due opere: 'As Tears Go By' e 'Days of Being Wild', e le versioni 4K di 'Angeli perduti', 'Hong Kong Express' e 'Happy Together'. Un percorso monografico intitolato Una questione di stile e inaugurato, appunto, da In the Mood for Love. Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan, due dirimpettai, si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai sono i protagonisti di questo melodramma che ha fatto epoca non tanto per love story, ma come spiega lo stesso Wong Kar Wai per "l'analisi dei possibili sviluppi di una vicenda sentimentale". "I protagonisti - dice ancora il regista - passano gradualmente dalla posizione iniziale di vittime, entrambi traditi dai rispettivi coniugi, a quella opposta di amanti. Non è quindi solo un film su una relazione extraconiugale, o sul matrimonio, bensì sulle condizioni che un amore si trova a vivere con il passare del tempo. Possiamo dire che In the Mood for Love è un film che parla di segreti…". (ANSA).