Dakota Johnson protagonista di Persuasione da Jane Austen

ROMA, 20 APR - Persuasione, l'ultimo romanzo di Jane Austen pubblicato postumo, diventerà un film Netflix, sull'onda del rinnovato interesse cinematografico e televisivo per i libri della scrittrice inglese (Emma di Autumn de Wilde con la regina degli scacchi Anya-Taylor Joy è solo l'ultimo nel tempo) e per le produzioni in costume (da Downton Abbey a Bridgerton). Protagonista sarà Dakota Johnson, la figlia d'arte lanciata con la saga Cinquanta sfumature, ed è l'ennesima trasposizione della storia. La dirigerà Carrie Cracknell, mentre Ron Bass e Alice Victoria Winslow hanno adattato la sceneggiatura per cominciare le riprese a maggio. Descritto come un "approccio moderno e spiritoso" a una storia amata, "Persuasion" racconta la storia di Anne Elliot, una donna testarda che vive con la sua famiglia snob sull'orlo della bancarotta. Non sposata, 27 anni, Anne rifiuta dapprima il capitano Wentworth, ma poi lo rincontra otto anni dopo. La cosa curiosa è che si sta girando di Persuasione anche un altro film con l'attrice di "Succession" Sarah Snook, prodotto da Searchlight Pictures e con la regia di Mahalia Belo. (ANSA).