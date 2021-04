DiCaprio produrrà serie ambientalista per YouTube

ROMA, 20 APR - Leonardo DiCaprio, attore e attivista ambientalista da sempre, con la sua società Appian Way produrrà Stay Wild, una serie sulla fauna selvatica e gli ambienti a rischio estinzione. YouTube, che sta lanciando una serie di produzioni originali progettate per promuovere il cambiamento climatico e la sostenibilità ha prenotato la serie che vedrà protagonista Mark Vins, direttore del popolare Brave Wilderness Channel che farà parte di una spedizione attraverso la pericolosa foresta pluviale del Ruanda nel tentativo di trovare l'ultimo dei selvaggi gorilla di montagna. Lo anticipa Deadline sottolineando che ci sono anche altre serie come Seat at the Table, Shut It Off ASAP. La programmazione su YouTube è prevista per ottobre 2021. (ANSA).