Oscar, incubo audience dopo il flop di altri premi

NEW YORK, 20 APR - Incubo audience per gli Oscar 2021: domenica 25 aprile andrà in onda su Abc la prima "notte delle stelle" dell'epoca del coronavirus e la paura degli organizzatori è di un "contagio" dagli altri premi di questa stagione, con i Grammy che hanno perso il 53 per cento del pubblico e i Golden Globe addirittura oltre il 60 per cento rispetto alle edizioni 2020. Il rischio è sotto gli occhi degli addetti ai lavori e soprattutto sul team dei produttori guidati da Steven Soderbergh: proprio per frenare l'emorragia, il regista premio Oscar per "Traffic" avrebbe imposto nel suo contratto una clausola categorica che l'assegnazione delle statuette non avvenga via Zoom. I premi saranno dunque dal vivo anche se distribuiti in varie location - non solo due a Los Angeles ma anche Londra e un'altra ventina in collegamento via satellite - e i partecipanti non dovranno indossare la maschera davanti alle telecamere (sempre però quando non verranno ripresi), perché la realizzazione dello show, quanto a misure anti-Covid, sarà trattata come i set di un film con misurazioni della febbre all'ingresso e almeno tre tamponi a tutti i partecipanti nei giorni prima della cerimonia. Ci sarà anche una versione ridotta del leggendario red carpet con tre fotografi e un numero limitato di giornalisti tenuti a debita distanza dagli intervistati. L'audience degli Oscar era già in caduta libera prima della pandemia: meno 44% dal 2014 all'anno scorso, quando 23,6 milioni di persone guardarono il film sudcoreano "Parasite" strappare il primo premio. Se stavolta il calo dovesse essere paragonabile a quello dei Golden Globe sarebbe una catastrofe per la Academy e per la Abc, che per l'esclusiva della diretta fino al 2028 si è impegnata a pagare quasi un miliardo di dollari. Anticipando risultati meno che stellari, l'emittente ha messo in vendita quest'anno spazi pubblicitari a prezzi di sconto: due milioni di dollari per 30 secondi, il 13 per cento in meno rispetto al 2020. (ANSA).