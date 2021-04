Giordana Angi, esce singolo Tuttapposto con Loredana Bertè

ROMA, 20 APR - "Il 14 maggio uscirà il mio nuovo album Mi Muovo. È un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l'idea di un cambiamento continuo". Giordana Angi annuncia così l'uscita del suo nuovo lavoro discografico (per Virgin Records/Universal Music) che sarà anticipato dal singolo Tuttapposto con Loredana Bertè in uscita il 29 aprile. "Loredana che per me è passato, presente e futuro della musica italiana". "A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa - racconta la cantautrice -. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un'evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d'istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho messo su carta la mia voce e le mie idee, con un senso di libertà mai avuto finora, senza troppe linee guida". Da questo lavoro su se stessa sono nate 10 tracce che raccontano a tutto campo una nuova presa di coscienza. "In Mi Muovo c'è varietà di stili musicali e di temi che rendono questo album multiforme. Si parte da strutture tipiche degli standard jazz che studiavo da piccola, temi cantati in francese, fino ad arrivare alla cassa dritta, ritornelli funky. Ho provato a creare incastri melodici tarati al millimetro a ballad sognanti". (ANSA).