Covid: Al Bano in ospedale Fiera Bari, 'bisogna esserci'

BARI, 20 APR - "Siccome siamo in piena terza guerra mondiale, io da buon soldato devo essere presente dove c'è necessità. E ci sono. Non penso di risolvere le sorti della situazione, ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anche io, con la speranza che finisca presto per tutti". Lo ha detto il cantante pugliese Al Bano Carrisi che questa mattina ha visitato a sorpresa l'ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari, accompagnato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore. (ANSA).