Docu da Oscar, tra temi sociali e un polipo 'mamma'

ROMA, 19 APR - Una rete di crimini, morti e corruzione che ha scosso la Romania (Collective); le diseguaglianze sociali e razziali nella società Usa (Time); la lotta negli anni '70 dei disabili per far rispettare i propri diritti (Crip camp); un investigatore ottantenne che in Cile 'indaga' sulla condizione degli anziani in una casa di riposo (The mole agent), e il legame tra un uomo e un polipo 'mamma' (Il mio amico in fondo al mare). Sono i temi dei cinque titoli in gara per l'Oscar al miglior documentario. I tanti premi conquistati finora, offrono buone chance a Time di Garrett Bradley , che in caso di vittoria sarebbe la prima cineasta afroamericana a conquistare l'Oscar in questa categoria. Si segue la storia di riscatto, coraggio e battaglia quotidiana di Sibil Fox Richardson, detta Fox Rich, imprenditrice nera, madre di sei figli, che ha lottato 21 anni per far uscire di prigione il marito Robert. In Crip camp: Disabilità rivoluzionarie di Jim LeBrecht e Nicole Newnham con Michelle e Barack Obama come coproduttori esecutivi, si torna a inizio anni '70 per raccontare come un campeggio estivo per ragazzi con disabilità, Camp Jened, sia stato il luogo di 'fondazione' di un gruppo unito, poi componente importante del movimento di protesta per i diritti dei disabili. E' doppia la corsa all'Oscar di Collective (è in gara anche come miglior film non in lingua inglese) di Alexander Nanau. Al centro lo scandalo nazionale di corruzione legato al grave incendio scoppiato al Club Colectiv di Bucarest nel 2015 causa diretta e concausa indiretta di decine di morti. La cilena Maite Alberdi unisce osservazione della realtà a toni da mystery e commedia nel raccontare l'indagine goffa ma sensibile e rivelatrice compiuta in una casa di riposo, dall'ottantenne Sergio Chamy. Reduce dalla vittoria del Bafta, la sorpresa potrebbe arrivare da Il mio amico in fondo al mare (My Octopus Teacher) di Pippa Ehrlich e James Reed, costruito sorattutto sulle riprese subacquee nell'Atlantico al largo di Cape Town in Sudafrica. Al centro il legame che nasce fra il documentarista Craig Foster e un polpo 'mamma' capace di straordinari atti di coraggio e sacrificio. (ANSA).