Foo Fighters agli I-days Milano nel 2022

MILANO, 19 APR - I Foo Fighters saranno tra i protagonisti del prossimo I-Days Milano, che tornerà nell'estate 2022, dal 9 al 12 giugno all'Ippodromo Milano Trenno. I Foo Fighters si esibiranno domenica 12 giugno 2022, nella stessa giornata di Nile Rodgers & Chic. La band americana capitanata da Dave Grohl si è esibita per l'ultima volta in Italia al Firenze Rocks nell'estate del 2018. I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il 12 giugno 2021 restano validi - informano gli organizzatori - per il nuovo show della band del 12 giugno 2022. (ANSA).