Opera Roma: 'Luisa Miller' in diretta martedì su Radio 3

Paolo Petroni ROMA, 18 APR - Dopo il successo del film opera 'La Traviata' in diretta dall'Opera di Roma su Rai3 e ora su RaiPlay, arriva la 'Luisa Miller' di Giuseppe Verdi radiofonica in forma di concerto, martedì 20 aprile alle 20.30 in diretta su Rai Radio 3 e il giorno dopo alle 20 in streaming su operaroma.tv canale YouTube. Sul podio dell'Orchestra dell'Opera sarà Michele Mariotti, classe 1979, allievo di Renzetti, che dal debutto nel 2005 ha fatto una rapida e bella carriera, arrivando nel 2016 alla Scala, all'Opera di Roma, e con concerti all'estero. Nel ruolo del titolo, il soprano Roberta Mantegna, grande promessa diplomata proprio dal progetto 'Fabrica' del teatro. Con lei cantano Michele Pertusi (Conte di walter), Antonio Poli (Rodolfo), Daniela Barcellona (Federica), Nahuel Di Pierro (Wurm) e Roberta Frontali (Miller). 'Luisa Miller' è un melodramma tragico in tre atti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto dalla tragedia 'Kabale und Liebe' (Intrigo e amore) di Friedrich Schiller. La vicenda si svolge in Austria, in Tirolo, nel XVII secolo: Rodolfo (tenore), figlio del conte di Walter (basso), e Luisa (soprano), figlia del vecchio soldato Miller (baritono), si amano, ma la loro unione è ostacolata dal padre di Rodolfo, che lo vorrebbe sposo della duchessa Federica (contralto). Questi si oppone così con forza al padre, minacciandolo di rivelare che, per impossessarsi della contea, ha ucciso suo cugino. Il conte, comunque, per fermare tutto non esita a imprigionare il padre di Luisa, cui il carceriere Wurm (basso) promette di liberarlo se lei dichiara di avere in realtà voluto cercar di sedurre Rodolfo per ambizione. La lettera però viene fatta arrivare subdolamente nelle mani di Rodolfo che accetta allora di dar retta al padre. Luisa decide di uccidersi, ma il padre la dissuade e progettano di andar via lontano, prima però Rodolfo riesce a avvelenare se stesso e lei, e mentre muoiono scoprono di essere stati ingannati. Mariotti sempre in diretta su Rai Radio33 il 28 aprile alle 20,30 dirigerà un concerto molto gradevole di ballabili verdiani da 'Macbeth', 'Don Carlos' e 'I vespri siciliani' con ancora l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. (ANSA).