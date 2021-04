'Ostia Criminale - La Mafia a Roma' in prima serata sul Nove

ROMA, 17 APR - Il documentario d'inchiesta 'Ostia Criminale - La Mafia a Roma' di Daniele Autieri e Stefano Pistolini, arriva sul Nove domenica 18 aprile alle 21.25, sempre disponibile anche su Discovery+ , nell'ambito del ciclo Nove Racconta. Sarà sul Nove dopo il successo di pubblico e critica ottenuto alla 15/a edizione della Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato nella sezione Eventi Speciali. E' la vera storia dell'ascesa della criminalità nel territorio di Ostia, sullo sfondo dei suggestivi panorami del litorale romano - Coney Island nostrana, un po' metropoli un po' villaggio cresciuto a dismisura, tra spiagge contese, locali notturni, case popolari e immigrazione clandestina. Lo stesso municipio della Capitale nel quale CasaPound ha conseguito il suo massimo successo elettorale, arrivando ad aggiudicarsi il 9% delle preferenze alle ultime Comunali. Attraverso immagini di repertorio, intercettazioni audio-video, ricognizioni sul territorio e interviste approfondite tra le altre al giornalista Paolo Mondani, al comandante della Mobile di Roma Luigi Silipo, al magistrato Alfonso Sabella, all'avvocato Mario Giraldi, il racconto di Ostia Criminale - prodotto da Darallouche per Discovery Italia - si snoda lungo un decennio di attentati, omicidi, estorsioni e retate, arricchito dalle testimonianze di chi ha rifiutato il potere delle mafie sul territorio e combatte la propria battaglia per la legalità. "Nuova Alba" è il nome dell'operazione di polizia che nel luglio del 2013 sgomina la mafia di Ostia, uno dei più grandi municipi dell'area metropolitana di Roma e la più grande realtà territoriale mai sciolta per mafia in Italia. Autieri e Pistolini firmano il documentario con la collaborazione di Cristiano Panepuccia, Andrea Leonetti Di Vagno e Antonella Liucci. (ANSA).