Opera Roma, Premio Abbiati per il Barbiere di Siviglia

ROMA, 17 APR - Il Barbiere di Siviglia, messo in scena dal Teatro dell' Opera di Roma, ha vinto il Premio Abbiati della critica musicale italiana come 'miglior spettacolo del 2020'. Il nuovo allestimento del capolavoro di Gioachino Rossini, in collaborazione con Rai Cultura per la regia di Mario Martone e con Daniele Gatti sul podio per l'apertura della Stagione 2020-21 dell' Istituzione musicale, è stato trasmesso da Rai3 il 5 dicembre scorso. "Sono state premiate la sperimentazione, l'innovazione e la creatività del nostro Teatro. Stiamo utilizzando il tempo della pandemia per trovare nuovi linguaggi del teatro d'opera alla ricerca di un nuovo pubblico, e questo Barbiere di Siviglia rappresenta una forma radicalmente nuova di coniugare opera e cinema" ha detto Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera. Fuortes ringrazia Daniele Gatti, Mario Martone e tutti gli artisti, l'orchestra, il coro e le maestranze del Teatro ''che hanno realizzato l'opera con straordinario entusiasmo e professionalità''. "Ritengo il premio - aggiunge Silvia Calandrelli, Direttrice di Rai Cultura - anche uno stimolo per continuare nello spirito del servizio pubblico a essere concretamente vicini alle istituzioni musicali e ai teatri così duramente colpiti durante la pandemia. Un impegno che non verrà meno". Per il sesto anno consecutivo un'importante riconoscimento della critica musicale italiana va a una produzione del Teatro dell'Opera, dopo i premi a The Bassarids di H.W. Henze (2015), Benvenuto Cellini (2016) e La damnation de Faust di Berlioz (2017), Billy Budd di Britten (2018), Idomeneo, re di Creta di Mozart e Orfeo ed Euridice di Gluck (2019). Lo spettacolo sarà trasmesso in replica su Rai 5 martedì 20 aprile alle 21.15. Mario Martone ha firmato anche le scene, Anna Biagiotti i costumi e Pasquale Mari le luci. Il barbiere e factotum Figaro è stato interpretato da Andrzej Filończyk, il Conte d' Almaviva da Ruzil Gatin e Rosina da Vasilisa Berzhanskaya. Sul podio dell'Orchestra dell'Opera di Roma il direttore musicale Daniele Gatti, il Coro è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. (ANSA).