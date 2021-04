La storia della Filarmonica Romana su Rai Radio Tre

ROMA, 16 APR - Anche Rai Radio Tre dedica spazio al bicentenario della Filarmonica Romana. Domenica 18 aprile alle 14 il programma Wikimusic trasmetterà "La storia dell'Accademia Filarmonica Romana, in occasione del bicentenario e del primo saggio pubblico degli Accademici (13 aprile 1822)" del giornalista e musicologo Sandro Cappelletto. E' la prima di due puntate dedicate all'istituzione (la seconda è prevista a dicembre) e alla memoria di Arrigo Quattrocchi, autore della preziosa pubblicazione Storia dell'Accademia Filarmonica Romana uscita per i 170 anni dell'Accademia. Le puntate di Wikimusic sono scaricabili e riascoltabili sul sito di Radio Tre e sull'app Raiplay Radio. Il calendario di iniziative per celebrare i duecento anni di vita della Filarmonica Romana, trasmessi in streaming sul suo canale youTube, va avanti con gli incontri che ripercorrono i momenti significativi e la storia di compositori e artisti che con l'istituzione hanno avuto un rapporto privilegiato. Due gli appuntamenti in programma nella seconda metà di aprile: Dal barocco al contemporaneo (il 22) e I luoghi della Filarmonica (il 29), in cui il direttore artistico Andrea Lucchesini dialogherà con il vicepresidente della Filarmonica e compositore Matteo D'Amico e lo stesso Sandro Cappelletto, entrambi direttori artistici di passate stagioni dell'Accademia. Al racconto si alternano momenti musicali, impreziositi da alcuni video dall'archivio della Filarmonica. (ANSA).