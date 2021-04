Hit parade, Gué Pequeno in vetta con Fastlife 4

ROMA, 16 APR - Fastlife 4 di Gué Pequeno & Dj Harsh, quarto volume del mixtape, si aggiunge alla celebrazione della carriera solista del rapper e segue l'uscita de "Il Ragazzo D'Oro - 10 anni dopo" conquistando al debutto la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi/Gfk, e anche quella dei vinili. Scivola in seconda posizione la diciannovenne Madame con il suo album d'esordio semplicemente intitolato "Madame". Al terzo posto, i vincitori del festival di Sanremo, i Maneskin con Teatro d'Ira - Vol. 1, in attesa di prendere parte all'Eurovision Song Contest in programma a maggio a Rotterdam. Entra direttamente al quarto posto il nuovo lavoro di Max Gazzè con la Magical Mistery Orchestra capitanata da Daniele Silvestri, dal titolo La Matematica dei Rami. Perde una posizione, ed è quinto, il rapper Massimo Pericolo con Solo tutto, davanti a Mace con Obe e a Capo Plaza con Plaza. Ottava posizione per Sfera Ebbasta con Famoso. Chiudono la top ten il rapper Rosa Chemical con Forever and ever e Harry Styles con Fine Line. (ANSA).