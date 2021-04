Prende corpo il cast di Indiana Jones 5 con Mads Mikkelsen

NEW YORK, 16 APR - Prende corpo il cast di "Indiana Jones 5": Mads Mikkelsen, l'attore danese da ultimo in "Un altro giro" (Another Round) di Thomas Vinterberg, parteciperà, accanto a Harrison Ford e a Phoebe Waller-Bridge di "Fleabag", alla nuova edizione della popolare serie sul brillante professore di archeologia amante delle avventure. Non tornerà invece alla regia Steven Spielberg che passa di mano a James Mangold di "Logan" e "Ford vs. Ferrari". Spielberg avrà comunque un ruolo della produzione assieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Ford, che ha 78 anni, tornerà a mettersi il vecchio Borsalino e la giacca di pelle del personaggio creato da George Lucas mezzo secolo fa in omaggio agli eroi d'azione delle serie di film degli anni '30 e che ha debuttato nel 1981 con "I predatori dell'arca perduta". La partecipazione dell'attore era stata confermata in dicembre dalla Disney che detiene i diritti sulla franchise. I particolari della trama non sono stati resi noti e non è chiaro che ruolo avrà nel film Mikkelsen che ha al suo attivo anche il ruolo del serial killer in "Hannibal" e che è stato scelto per sostituire Johnny Depp nella terza puntata di "Animali fantastici" (Fantastic Beasts). "Indiana Jones 5" è stato rinviato varie volte ed è attualmente in corsa per un debutto nelle sale il 29 luglio 2022, oltre quattro decenni dopo l'uscita di "Predatori dell'Arca Perduta". I primi quattro film, che includono anche "Indiana Jones e il Tempio della Paura" del 1984, "Indiana Jones e l'Ultima Crociata" del 1989 e "Indiana Jones e il Regno del Tempio di Cristallo" del 2008 hanno incassato oltre due miliardi di dollari al box office globale. Dalla sua prima apparizione nelle sale, Indiana Jones è diventato uno dei personaggi più famosi della storia del cinema. Nel 2003, l'American Film Institute lo ha classificato come il secondo più grande eroe cinematografico di tutti i tempi dopo Atticus Finch in "Il Buio oltre la Siepe". (ANSA).