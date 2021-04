Rottura definitiva tra JLo e A-Rod, meglio da amici

NEW YORK, 15 APR - Dopo due anni di fidanzamento ufficiale e una relazione iniziata nel 2017 Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di prendere strade separate. 'Meglio da amici' - ha detto la stessa coppia in una dichiarazione ufficiale fatta avere a Today, il programma mattutino in onda su NBC. "Ci siamo resi conto - si legge nella nota - che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni". (ANSA).