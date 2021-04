Candidato Oscar 'Time' in streaming gratuito per 1 settimana

ROMA, 14 APR - Prime Video ha reso disponibile in streaming gratuito in tutto il mondo, anche senza abbonamento Prime, il documentario Amazon Original nominato agli Oscar Time della regista Garrett Bradley. Per tutta la settimana, il film non fiction sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon e su YouTube. Se Time dovesse vincere l'Oscar, entrerebbe nella storia: per la prima volta una regista nera vincerebbe un Academy Award per il Miglior Documentario. Time, a partire dal debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove Garrett Bradley ha vinto il Best Director award for US Documentary Competition, ha conquistato molti riconoscimenti, fra i quali il Gotham Award, e quelli assegnati dal National Board of Review, il National Society of Film Critics, il New York Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, il Black Film Critics Circle, oltre ai premi per la regia a Doc NYC e agli IDA Awards. E' la storia appassionata e quanto mai attuale della lotta quotidiana di Sibil Fox Richardson, anche conosciuta come Fox Rich, classe 1971, che ha lottato 21 anni per far uscire di prigione il marito Robert, condannato nel 1999 a 60 anni, senza possibilità di libertà vigilata, condizionale o sospensione della pena, per aver commesso una rapina. Crimine a cui aveva partecipato anche Sibil come autista dell'auto. Insieme avevano deciso di compiere quel passo per salvare il loro negozio. La donna però aveva accettato un patteggiamento a 12 anni e dopo una piccola parte della pena scontata in carcere era potuta tornare a crescere e guidare nelle scelte giuste i suoi sei figli, tutti maschi. Un percorso di riscatto e coraggio scandito dai filmati amatoriali in vhs girati negli anni da Fox Rich, proprio per rendere il marito, sempre amatissimo, partecipe delle loro giornate, che Garrett Bradley ha intessuto nel racconto armonizzandoli nel bel bianco e nero di tutto il film. (ANSA).