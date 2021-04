Da Fedez a Murgia, Amazon Music lancia i podcast in Italia

ROMA, 14 APR - Show creati da Fedez e Luis Sal, Francesco Costa, Chiara Gamberale, Michela Murgia, Laura Bail, Alessandro Gelain e tanti altri: sono alcuni dei prodotti in esclusiva del servizio podcast che Amazon Music lancia in Italia. Per la prima volta, i clienti italiani avranno modo di ascoltare contenuti audio che già conoscono e amano oltre a prodotti nuovi ed originali. I clienti potranno accedere ai podcast tramite l'app Amazon Music per iOS e Android, sui dispositivi Amazon Echo e su music.amazon.it/podcasts. Da subito saranno disponibili show come Muschio Selvaggio, Morgana, Gli Slegati, Da Costa a Costa, Bunga Bunga, e milioni di episodi di altri show che saranno aggiunti di continuo. Due contenuti di informazione e intrattenimento disponibili da subito sono Start - Le notizie del Sole 24 Ore, il podcast di news curato dal quotidiano finanziario italiano che ogni giorno seleziona tre notizie da conoscere prima di iniziare la giornata lavorativa, e Mitologia: le meravigliose storie del mondo antico show, con le storie dei miti greci e romani raccontate dal filosofo, attore e youtuber Alessandro Gelain. Dagli Stati Uniti arriveranno gli show di Wondery, Dr. Death e Bunga Bunga, tradotti in esclusiva per la prima volta in italiano. (ANSA).