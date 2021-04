Week end a teatro, tra novità del Fringe e drammi dell'Inda

ROMA, 14 APR - Dal nuovo teatro indipendente del Roma Fringe Festival 2021, con ventuno compagnie e altrettante drammaturgie inedite in streaming dall'Eliseo e dal Vascello di Roma; alla nobiltà della commedia raccontata da Tullio Solenghi in "La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile", per la stagione di TvLoft.it. E poi la grande danza, con il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma in "E una sera… Chopin", sogno romantico in un atto firmato da Giorgio Mancini sulle musiche del compositore e pianista polacco; e Ottavia Piccolo su Rai5 in "Il sangue e la neve. Memorandum teatrale su Anna Politovskaja", dal testo di Stefano Massini dedicato alla giornalista russa impegnata per la libertà di stampa contro ogni oppressione, uccisa nel 2006 in circostanze mai chiarite. Sono alcuni degli appuntamenti di teatro e dintorni in programma nel prossimo week end, ancora a distanza e solo on line, in streaming e tv, aspettando nuove riaperture. In cartellone anche l'esclusiva anteprima offerta dal Teatro della tosse di Genova di "Feste", favola senza parole per adulti sulla tragicomica caccia alla felicità individuale della compagnia tedesca Familie Flöz; e "La scena Inda 2021", serie di quattro incontri in streaming con studiosi italiani e internazionali, organizzati dalla Fondazione Inda e dal comitato di redazione della rivista Dioniso, al via con "Coefore. Un ritorno e una vendetta". (ANSA).