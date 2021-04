Come raccontare le storie ai bambini, se ne discute a Chiari

CHIARI, 14 APR - Tornano il 15 aprile gli appuntamenti in streaming sulla genitorialità consapevole nell'ambito del progetto "Bambini e genitori, cresciamo insieme", organizzati in occasione Chiari Prima Capitale Italiana del Libro dall'Associazione L'impronta in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e il Comune di Chiari. Dedicati a genitori di bambini da 0 a 5 anni, gli incontri coinvolgono ospiti appartenenti al mondo dell'educazione e delle scienze pedagogiche e portano avanti il lavoro che la casa editrice Il Leone Verde ha iniziato anni fa con il blog "il bambino naturale" e con le pubblicazioni realizzate da pediatri, psicologi, ostetriche e professionisti dell'infanzia. Alle 20.30 del 15 aprile l'incontro dal titolo "Raccontar storie dai 18 mesi in su" vedrà ospite Elisa Mazzoli, autrice, narratrice e mediatrice (Premio Nati Per Leggere 2018): al centro della riflessione il ruolo svolto da libri, immagini, parole, suoni per aumentare nei bambini le competenze di linguaggio e la creatività e per favorire la loro crescita serena. Tutti gli incontri di "Bambini e genitori, cresciamo insieme" (i prossimi in programma il 22 e il 29 aprile) sono visibili in diretta streaming e on demand sulla pagina Facebook del Comune di Chiari e sui canali Facebook e YouTube di Microeditoria e Bambino Naturale. (ANSA).