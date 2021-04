A Fabrijazz Ben Wendel e Ares Tavolazzi

FABRIANO (ANCONA), 13 APR - Anche il sassofonista e compositore Ben Wendel, nominato per i Grammy, sul palco per l'ottava edizione di FabriJazz a Fabriano (Ancona), insieme all'ex bassista degli Area Ares Tavolazzi. Il festival, organizzato dall'associazione Fabriano Pro Musica con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Amat, si svolgerà dal 18 al 29 agosto, con un programma ricco di eventi, concerti e seminari musicali. Sede della kermesse i giardini del Poio, in pieno rispetto delle normative covid, a partire dal tributo a Pino Daniele con le Convergenze Parallele del 21 agosto. Il giorno successivo Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Massimo Popolizio porteranno in scena "Shadows, le memorie perdute di Chet Baker". Il 25 agosto toccherà al Giulio Stracciati Trio, seguito il 27 dall'evento che porterà in scena Ben Wendel sassofonista nominato ai Grammy Awards, Ares Tavolazzi , Giovanni Giorgi, Judy Niemack e Wolfgang Köhler. Ultimo evento estivo il 28 agosto, con Judy Niemack e Wolfgang Köhler, che terranno anche delle masterclass, come Ares Tavolazzi e Giovanni Giorgi. Prevista infine una coda il 19 dicembre con lo spettacolo di Paolo Fresu "Heroes - A tribute to David Bowie" al teatro Gentile, accompagnato da Petra Magoni, Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer. (ANSA).