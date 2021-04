Mick Jagger, brano a sorpresa con Dave Grohl

ROMA, 13 APR - Sorpresa da Mick Jagger per i fan di tutto il mondo: alle 17.00 ha svelato una nuova canzone, intitolata 'Eazy Sleazy'. Il brano è stato scritto da Mick durante il lockdown con la collaborazione di Dave Grohl dei Foo Fighters alla batteria, chitarra e basso e prodotto da Matt Clifford. La contagiosa "Eazy Sleazy" è in tutto e per tutto una canzone rock'n'roll dei nostri tempi, piena di energia e con un messaggio satirico: Jagger medita con sarcasmo sulla vita che tutti stiamo vivendo e riflette su un mondo fatto di 'zoom calls', 'home in these prison walls', 'poncey books', 'fake applause' e 'too much TV'. Con ottimismo guarda al mondo al di là l'isolamento e al "giardino delle delizie terrene" che si trova oltre. Il videoclip di 'Eazy Sleazy' con Jagger a casa e Grohl nello studio dei Foo Fighters è ora online su YouTube. Al momento la traccia è disponibile esclusivamente su YouTube e sulle piattaforme social degli artisti. "E' una canzone che ho scritto per uscire dall'isolamento, con quell'ottimismo di cui c'è bisogno. Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. Spero che vi piaccia "Eazy Sleazy'", dice Jagger. "È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie ...ed inoltre è la canzone dell'estate, senza dubbio!", gli fa eco Grohl. (ANSA).