Hunger Ward, bambini Yemen alla fame nel corto da Oscar

ROMA, 13 APR - Hunger Ward, candidato all'Oscar nella categoria miglior cortometraggio documentario, arriva in prima visione assoluta, in esclusiva nazionale, su IWonderfull grazie alla collaborazione con I Wonder Pictures. Scioccante e necessario, il film diretto da Skye Fitzgerald fa parte delle nuove uscite della settimana sulla piattaforma streaming video on demand. Nello Yemen devastato della guerra, due donne lottano per sconfiggere la fame che affligge il paese. Hunger Ward segue le azioni della Dott.ssa Aida Alsadeeq e dell'infermiera Mekkia Mahdi nei reparti specializzati per la nutrizione artificiale di due grandi ospedali, mentre cercano di salvare la vita a bambini malnutriti e a una popolazione colpita dalla carestia sullo sfondo di un conflitto dimenticato. Con un accesso senza precedenti a questa zona di guerra, il film sottolinea il coraggio di medici e infermieri di fronte ad una delle peggiori crisi umanitarie del pianeta. Hunger Ward sarà disponibile dal 15 aprile al costo di 2,99€ su IWonderfull, la piattaforma di I Wonder Pictures, realizzata in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e il portale MYmovies.it. (ANSA).