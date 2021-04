Verdone a Bozzetto, sei un sublime artista

ROMA, 13 APR - "Tu sei un sublime artista e lo testimoniano non solo i tuoi numerosi lavori di animazione e documentaristici ma il tuo amore per il cinema": sono le parole affettuose che Carlo Verdone rivolge a Bruno Bozzetto che alcuni giorni fa sui social del regista aveva espresso grande ammirazione e desiderio di incontrarlo e lavorare con lui, in occasione dell'annuncio imminente della serie Vita da Carlo. Oggi la risposta di Verdone, "lusingato dalle tue parole". Verdone ricorda il legame di Bozzetto con Adriana Prolo, storica direttrice del Museo del cinema di Torino, "amante dei primi film di animazione e molto legata a mio padre Mario. Il tuo Signor Rossi - prosegue Verdone - è creatività ad alto livello. Ci incontreremo quando verrò dalle tue parti e ti cercherò. E sappi che mia stima nei tuoi confronti è grande e sincera. Grazie caro amico". (ANSA).