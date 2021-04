Musica, Filarmonica Romana incontra Giovanni Sollima

ROMA, 13 APR - E' dedicato a Giovanni Sollima, violoncellista e compositore, il ''ritratto d'artista'' che la Filarmonica Romana propone il 16 aprile alle 21 in streaming sul suo canale Youtube per il ciclo di appuntamenti celebrativi del bicentenario dell' Accademia. Sollima, palermitano di 58 anni, è musicista fuori dal comune, spazia dai ritmi mediterranei all'heavy metal, dal barocco al contemporaneo con il suo strumento, un prezioso Francesco Ruggeri realizzato a Cremona nel 1679. Già ospite nelle edizioni passate dell'istituzione romana Sollima sarà affiancato dal direttore artistico della Filarmonica Andrea Lucchesini in un incontro nella Sala Casella, in cui il racconto si alterna alla musica. Sarà l'occasione per ripercorrere i momenti più importanti del suo percorso artistico: lo studio del violoncello con Antonio Janigro, la composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Kelemen; le collaborazioni con Carolyn Carlson per la danza, Bob Wilson, Alessandro Baricco e Peter Stein per il teatro, e per il cinema Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway, John Turturro e Lasse Gjertsen, quest'ultimo autore nel 2007 del videoclip DayDream (Sogno ad occhi aperti). Si parlerà di alcuni progetti, come i cento violoncelli, laboratorio permanente formato da musicisti di età e formazione diversa, l'esperienza del Festival della Notte della Taranta (di cui è stato maestro concertatore nel 2013 e 2014), la riscoperta del repertorio barocco per violoncello meno conosciuto, cui il musicista dedica da sempre una parte importante dei suoi programmi. Infine l'attenzione verso i giovani, con le docenze all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e alla Fondazione Romanini di Brescia, e i progetti in cantiere. La musica seguirà di pari passo il racconto in un viaggio da Bach a oggi. Lucchesini accompagnerà al pianoforte Sollima al violoncello in alcuni brani. (ANSA).