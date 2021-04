Zack Snyder's Justice league dal 22/4 in acquisto digitale

ROMA, 12 APR - Dopo il debutto a marzo su Sky Cinema Uno e Now (in streaming e on demand), Zack Snyder's Justice league, la versione extralarge (oltre tre ore e 50 minuti), rimontata dal regista anche con scene girate ad hoc, a partire dal 22 aprile sarà disponibile per l'acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIimvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Inoltre dal 27 maggio sarà acquistabile in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e in un'edizione speciale Steelbook 4K (tutte già disponibili per il pre-order). Tra i contenuti extra (disponibili nelle edizioni Blu-Ray e 4K) spicca "Road to Justice League", lo speciale di 25 minuti con intervista a Zack Snyder, in cui i fan potranno scoprire i momenti fondamentali di questi 10 anni di collaborazione tra Snyder e DC, da L'Uomo d'Acciaio (2013), passando per Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), fino alla Zack Snyder's Justice League (2021). La trama resta centrata sull'impegno di Batman (Ben Affleck) e Wonder woman (Gal Gadot), ancora scossi dal sacrificio di Superman (Henry Cavill), alla fine di Batman V Superman: Dawn of Justice di arruolare altri supereroi, Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa) per combattere insieme la nuova minaccia globale, rappresentata dall'alieno invasore Steppenwolf (Ciaran Hinds) e i suoi Parademoni. (ANSA).