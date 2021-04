A Natale arriva The Christmas Show con Bova, Muti e Autieri

ROMA, 12 APR - Arriverà sugli schermi a dicembre, per Natale, The Christmas Show, una commedia scritta e diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) e prodotta da Pier Paolo Piastra con Viva Productions e la collaborazione di Monica Pedrazzini. Ad animare questa storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano, un cast che comprende Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino. Insieme a loro i giovani Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro. (ANSA).