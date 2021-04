The mole agent, diventare detective a 80 anni

ROMA, 11 APR - Un annuncio sul giornale nel quale si richiedeva un ultra ottantenne pieno di iniziativa, autosufficiente, abile con la tecnologia, discreto, pronto a compiere un'investigazione che avrebbe potuto tenerlo lontano da casa per tre mesi. E' l'inserzione che ha dato il via a The mole agent (El agente Topo), il film non fiction cileno di Maite Alberdi, in gara agli Oscar fra i documentari. "Marcela ed io stavamo guardando la diretta dell'annuncio delle candidature degli Oscar e quando abbiamo visto che eravamo nominate, ci siamo abbracciate e siamo scoppiate a piangere... poi a ridere" spiega la regista, insieme alla produttrice Marcela Santibanez in un incontro in streaming organizzato dall'American Cinemateque. Il documentario è un viaggio avvincente ed emotivo, divertente, coinvolgente e sorprendente, nell'indagine compiuta in una casa di riposo, quattro anni fa, dall'allora 83enne Sergio Chamy (che arriverà a Los Angeles per gli Oscar), pensionato da poco vedovo 'reclutato' dall'investigatore Romulo Aitken. A ingaggiare il detective era stata la figlia di una delle degenti della struttura, per scoprire se la madre fosse trattata bene. Sergio, che per svolgere il compito entra nella casa di riposo come ospite, è tanto goffo come detective (fa i suoi rapporti al telefono con il vivavoce, fatica a fare foto e video) quanto sensibile e attento nell'ascoltare il nutritissimo gruppo di compagne di degenza (gli ospiti sono 40 donne e 4 uomini), molte delle quali si infatuano di lui. Un racconto reale che si presta anche a remake di fiction: "Ci sono arrivate varie offerte - rivela la regista - e stiamo chiudendo su questo un primo accordo con gli Stati Uniti". Gli anziani che vediamo nel documentario (girato molto prima dell'emergenza coronavirus, ndr), "vivevano già di fatto isolati nella solitudine , come in un lockdown simbolico". Con la pandemia " molti fuori si sono resi conto di quanto fosse profonda la separazione dalle persone in queste strutture. Il film ha sempre avuto dei temi che considero universali ma ora sicuramente risulta ancora più attuale". (ANSA).