Casadei: famiglia ricorda Raoul con pagina di giornale

BOLOGNA, 11 APR - A circa un mese dalla morte di Raoul Casadei, la sua famiglia lo ricorda il con una pagina - acquistata sui quotidiani locali emiliano-romagnoli - per dire "Grazie" ai tanti italiani che, in queste settimane, hanno fatto sentire il loro affetto e espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell'artista romagnolo, piegato dal Covid. Sulla pagina, in cui campeggia una fotografia del 'Re del Liscio' sorridente e con in mano l'inseparabile pipa, i suo familiari hanno lasciato scritto "...grazie di cuore per l'abbraccio fortissimo che ci è arrivato da tutti voi per il nostro e vostro Raoul. Pina, Carolina, Mirko, Mirna e tutta la famiglia Casadei". E il sovrano del folk romagnolo e la sua musica saranno al centro, della prossima 'Notte Rosa', il cosiddetto Capodanno dell'estate sulla Riviera, giunto alla 16/a edizione e che avrà il suo apice dal 30 luglio al primo agosto. Proprio nei giorni della presentazione della kermesse, lo scorso marzo, il sindaco di Rimini e presidente di Vist Romagna, Andrea Gnassi, aveva sottolineato, riferendosi a Casadei: "ci piacerebbe ricordare chi ci ha dato con la sua musica gioia e allegria, chi negli anni Settanta, con la sua contaminazione pop, ha fatto diventare il liscio patrimonio popolare di tutto il Paese". Durante la 'Notte Rosa', ha spiegato a 'Il Resto del Carlino' in edicola oggi, l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, "abbiamo in mente, e ci stiamo lavorando, almeno un paio di serate che saranno un tributo a Raoul. Ai Comuni abbiamo chiesto di coinvolgere orchestre di liscio e gruppi di danze folk, e se sarà possibile porteremo anche alcuni artisti più pop che si cimenteranno con la sua musica. Posso dire che la figura di Raoul Casadei sarà centrale alla prossima Notte rosa, anche nel concept e nell'immagine della festa". (ANSA).