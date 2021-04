Sorkin con Diritti e fratelli D'Innocenzo a L.A. Italia Fest

ROMA, 10 APR - L'autore americano Aaron Sorkin, candidato a 6 premi Oscar col film 'Il processo ai Chicago 7' (Netflix), sarà premiato quale "Miglior Sceneggiatore e Regista dell'Anno" al 'Los Angeles Italia Festival 2021', domenica 18 aprile, giornata inaugurale della kermesse che da 16 anni precede la notte degli Academy Award (domenica 25 aprile). Il celebre scrittore (già vincitore di un Oscar per la sceneggiatura di "The Social Network") dividerà la ribalta italiana, promossa col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi) ed Intesa Sanpaolo, con Giorgio Diritti e Fabio e Damiano D'Innocenzo , le cui opere 'Volevo nascondermi' e 'Favolacce', in corsa ai David, saranno proposte all'Hollywood Chinese 6 Theatres, nel corso della manifestazione. "Aaron Sorkin è un fuoriclasse della scrittura e con il recente film ha raggiunto la perfezione anche nella regia" dichiara il collega italo-americano Nick Vallelonga (2 premi Oscar per Green Book) che quest'anno presiede "L.A., Italia Festival" insieme al produttore Andrea Iervolino. "Siamo orgogliosi di accogliere Aaron Sorkin al quale avevamo già assegnato ben 7 Capri Awards per "Il processo dei Chicago 7" all'ultimo Capri Hollywood Festival". Il regista e sceneggiatore "dividerà la ribalta con tanti altri colleghi italiani compresi Matteo Garrone (Pinocchio) e Gianfranco Rosi (Notturno)" dice Pascal Vicedomini, fondatore e produttore dei due 'festival. L'accesso alle proiezioni all'Hollywood Chinese 6 Theatres per Los Angeles Italia sarà come sempre gratuito (massimo 100 persone, con prenotazione). Così come lo saranno (sul territorio americano) tutti gli screenings sulle piattaforme digitali Eventive.org e Mymovies.it. Su YouTube e sui Social Media del Festival saranno disponibili tutte le conferenze e le premiazioni. Film inaugurale di L.A., Italia 2021 (promosso col patrocinio del Ministero degli Esteri) sarà 'La vita davanti a sé' alla presenza del regista Edoardo Ponti. Tra le altre opere in cartellone, 'The Man Who Sold His Skin', film tunisino con Monica Bellucci in gara agli Oscar come Best International Film e 'Fatima' di Marco Pontecorvo con Harvey Keitel. (ANSA).