Oscar: Corsa attrici protagoniste, da Davis a Mulligan

ROMA, 10 APR - I ritratti di due leggende della musica, Billie Holiday e Ma Rainey, una vendicatrice contro gli abusi maschili, una madre alle prese con il lutto più difficile da affrontare e una nomade moderna. Sono i cinque ruoli che hanno portato Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Carey Mulligan (Una donna promettente), Frances McDormand (Nomadland) e Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) in gara per l'Oscar alla migliore attrice protagonista. Una corsa che sembra senza una favorita definita, tenendo in considerazione che Viola Davis sia la fresca vincitrice del Sag Award premio assegnato dal Sindacato degli Attori, spesso indicativo per gli Oscar. La tallonano Carey Mulligan al quale è andato fra gli altri il Critics Choice Award e Andra Day, che ha conquistato il Golden Globe. Senza dimenticare che Vanessa Kirby ha già vinto per il film la Coppa volpi a Venezia, e che Frances McDormand è molto amata dai votanti dell'Academy (ha già due Oscar all'attivo, per Fargo e Tre manifesti a Ebbing, Missouri). Viola Davis, già vincitrice nel 2017 della statuetta come miglior attrice non protagonista per Barriere, potrebbe diventare (come Andra Day) la seconda attrice afroamericana, dopo Halle Berry nel 2002, a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista per Ma Rainey's black bottom di Charles C. Wolfe, dove dà volto alla madre del blues. E' alla seconda nomination, dopo quella di 11 anni fa per An education, Carey Mulligan, camaleontica vendicatrice in Una donna promettente della regista Emerald Fennell. La 36enne Andra Day, cantautrice e interprete di grande classe, al primo ruolo al cinema da protagonista debutta fra le candidate per la prova quasi simbiotica offerta in in The United States vs Billie Holiday di Lee Daniels. La britannica Vanessa Kirby, classe 1988, debutta tra i nominati nei panni di una madre alle prese con il lutto per la morte della figlia appena nata, in Pieces of a woman di Kornel Mundruczo. Frances McDormand torna in gara sia come attrice (nei panni di una nomade moderna) che come coproduttrice di Nomadland di Chloé Zhao, Leone d'oro a Venezia. (ANSA).