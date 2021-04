Morandi, mano destra gravemente danneggiata, servirà tempo

BOLOGNA, 09 APR - "Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l'uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela". Così Gianni Morandi in un post su Facebook in cui pubblica un breve video dalla sua casa nel Bolognese, sulle note di 'Amare' di La Rappresentante di Lista. "A piccoli passi sto tornando a una vita normale - scrive il cantautore - Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato". Gianni Morandi ringrazia ancora tutti i fan e le persone che l'hanno "riempito di affetto" e soprattutto la "grande squadra di medici, infermieri, operatori sanitari del Centro Ustioni dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena" che lo hanno assistito dopo le ustioni che ha riportato per un incidente mentre bruciava sterpaglie nel suo giardino. L'artista è stato dimesso l'altro ieri dopo quasi un mese al Bufalini. (ANSA).