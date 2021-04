Filarmonica LA riapre Hollywood Bowl, riparte stagione 2021

I NEW YORK, 09 APR - La musica sinfonica torna a Los Angeles dopo la chiusura forzata per la pandemia. La Los Angeles Philharmonic Association ha annunciato che il prossimo mese riaprirà lo storico Hollywood Bowl oltre che The Ford da luglio e riprenderà la stagione 2021. Il Bowl, così chiamato per la sua forma concava, è considerato uno dei dieci migliori luoghi della musica negli Stati Uniti. Anche almeno all'inizio opererà a capacità limitata, potrà ospitare fino a 4 mila spettatori. A regime può contente oltre 17 mila persone. Alla riapertura della stagione I primi concerti saranno gratuiti e dedicati agli operatori sanitari ed essenziali, poi partirà un calendario di 14 settimane. The Ford invece ospiterà concerti per 15 settimane. (ANSA).