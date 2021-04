Rag'n'Bone Man con P!nk nel brano Anywhere away from here

ROMA, 09 APR - Rag'N'Bone Man torna e lo fa con la superstar statunitense P!nk nel nuovo singolo "Anywhere Away From Her"', che anticipa il prossimo album del cantautore inglese "Life By Misadventure", in uscita il 7 maggio (Columbia Records/Sony Music). È online anche il video ufficiale (LINK), diretto da Joe Connor (The Rolling Stones, Coldplay, Sam Smith), che vede Rag'n'Bone Man e P!nk esibirsi in travolgenti performance con alle spalle uno sfondo selvaggio. Composta da Rag'n'Bone Man insieme ai sui collaboratori Ben Jackson-Cook, Simon Aldred, Dan Priddy e Mark Crew, "Anywhere Away From Her" parla di una condizione di disagio verso l'ambiente circostante. "Questa canzone è un'istantanea sincera del desiderio di sfuggire da situazioni scomode - racconta Rag'n'Bone Man - della vulnerabilità che tutti noi affrontiamo. È un onore avere la collaborazione di P!NK in questo disco, sono davvero felice che ne faccia parte". "Ho incontrato Rag'n'Bone Man in Europa nel 2017, non molto tempo dopo aver ascoltato la sua canzone Human. A quel punto mi ero già innamorata della sua voce e quando ci siamo incontrati di persona ho subito capito che ha anche un'anima bellissima - dichiara P!nk -. Da allora, ho capito che un giorno avrei voluto lavorare con lui". Il primo album di Rag'nBone Man, Human del 2017, è stato un successo fenomenale: ha debuttato al #1 della classifica del Regno Unito, è stato il disco venduto più velocemente di un artista maschile in tutto il decennio, ha ottenuto 4 certificazioni platino e si è aggiudicato un BRIT e un Ivor Novello Awards. L'omonimo singolo "Human" ha raggiunto 800 milioni di stream e in Italia ha conquistato il #1 dell'airplay radiofonico in Italia e la certificazione 5 volte Platino. (ANSA).