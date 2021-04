Per 'Judas' c'è l'approvazione della famiglia di Fred Hampton

ROMA, 09 APR - Judas and the Black Messiah, il film di Shaka King candidato a sei premi Oscar (tra cui miglior film) con l'attore Daniel Kaluuya che ha già vinto Golden Globe e SAG Awards per la sua interpretazione del presidente della Black Panther Fred Hampton, racconta accadimenti storici della Chicago 1968 e ha avuto l'approvazione della famiglia di Hampton, astro nascente della protesta nera ucciso a soli 21 anni. Arriva in Italia in esclusiva digitale da domani, venerdì 9 Aprile, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. In un incontro virtuale su Variety, Kaluuya ha parlato di "un compito arduo ritrarre personaggi storici della vita reale e andare a incontrare i parenti di Hampton a Chicago", mentre il produttore Charles D. King ha sottolineato che "la collaborazione con la famiglia di Fred era fondamentale per il film. Sebbene ci siano molte informazioni sulla figura storica, ha detto che gran parte di ciò che potrebbe essere di pubblico dominio è in realtà impreciso. "E' stato scritto tantissimo su questa storia, sono tanti i ritagli di giornale e articoli , ma anche molti pilotati dall'FBI", ha detto King. "Era imperativo per noi ottenere almeno la benedizione della famiglia di Fred Hampton, per mostrare a loro il nostro rispetto". Il cast ha trascorso un anno andando avanti e indietro a Chicago per trascorrere del tempo con la famiglia e mettersi a proprio agio con loro, "un processo lungo ed esaustivo. Averli lì come esperti culturali su quelle sfumature e quegli elementi, essere in grado di essere lì per tutte le verifiche è stato davvero come la ciliegina sulla torta", ha detto King. "È stata una benedizione per noi poter avere la loro partecipazione". (ANSA).