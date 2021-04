Musica: ricominciano le tournée, la Mahler e Gatti in Spagna

MILANO, 09 APR - Stanno ricominciando le tournée delle orchestre all'estero, in particolare in Spagna dove i teatri sono aperti, pur con una serie di restrizioni. A dare l'avvio è la Mahler che, diretta da Daniele Gatti, si esibirà l'11 aprile a Murcia e il 12 e 13 a Barcellona. Le tre esibizioni dell'orchestra europea nomade, fondata da Claudio Abbado che ora ha Gatti come consigliere artistico, saranno dedicate alle sinfonie di Robert Schumann. La prima tappa è in programma alla Sala Narciso Yepes dell'Auditorio Victor Villegas di Murcia con in programma la sinfonia 1 e 3. Nelle due date al Palau de la Música Catalana di Barcellona sarà eseguita l'integrale delle quattro sinfonie, la prima e la terza il 12 e il 13 la seconda e la quarta. (ANSA).