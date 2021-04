Concerti gratis su YouTube,Radiohead bissano iniziativa 2020

NEW YORK, 08 APR - I Radiohead bissano con i concerti gratis su YouTube e dal nove aprile lanciano una nuova serie di performance storiche live. L'anno scorso, da aprile a luglio, in coincidenza con i mesi di isolamento forzato durante la pandemia, la band di Thom Yorke aveva deciso di far compagnia a fan offrendo streaming gratuiti dei loro concerti. Quest'anno la serie riparte con 'London's 93 Feet East' del 2008. L'annuncio sull'account ufficiale della band su Instagram. La performance doveva tenersi inizialmente nel negozio di dischi Rough Trade East ma fu cancellata perche' la location fu presa d'assalto dai fan richiamando l'attenzione delle forze dell'ordine. All'ultimo minuto la produzione fu trasferita nel club '93 Feet East'. Il risultato fu uno show intimo raramente visto e che invece da domani sarà disponibile al grande pubblico. (ANSA).