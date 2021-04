Twenty One Pilots, fuori nuovo singolo e video Shy away

ROMA, 08 APR - I Twenty One Pilots, vincitori di un Grammy Award, annunciano la pubblicazione del nuovo album in studio Scaled And Icy in uscita il 21 maggio (etichetta Fueled By Ramen). La band è fuori ora con il primo singolo "Shy Away", il cui video ufficiale è diretto da Miles & AJ. Scaled And Icy è il primo album in studio dei Twenty One Pilots tre anni dopo "Trench", certificato Platino in US e Oro in Italia. I Twenty One Pilots annunciano anche il loro primo evento in assoluto in streaming mondiale: "Twenty One Pilots - Livestream Experience", che sarà trasmesso venerdì 21 maggio alle 20, orario di New York. Scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell'ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell'album da ogni parte del paese, Scaled And Icy è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio. Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione nel processo, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è un album che supera le battute d'arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare. (ANSA).