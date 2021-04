Antonio Pappano nominato direttore emerito Santa Cecilia

ROMA, 08 APR - Antonio Pappano è stato nominato Direttore Emerito dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lo annuncia Michele Dall' Ongaro, presidente sovrintendente dell' Accademia, sottolineando che il maestro anglo italiano, che quest'anno festeggia i suoi diciassette anni come Direttore Musicale di Santa Cecilia, ha accolto ''con entusiamo'' l'invito dell'Istituzione romana a confermare la carica dall'ottobre 2023, quando terminerà il suo incarico. "Non si tratta di un impegno puramente onorifico, ma di una collaborazione - spiega dall'Ongaro - che continuerà a legare i nostri complessi artistici al maestro proseguendo quel rapporto che ha dato risultati entusiasmanti, apprezzati da pubblico e critica di tutto il mondo. E quindi con grande soddisfazione saluto questo rinnovato rapporto con un musicista straordinario che non mancherà quindi di condividere con la nostra istituzione il gusto di nuovo sfide musicali". Diversi progetti legheranno Pappano e l'Accademia nelle stagioni future, tra cui la presenza dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia al Festival di Pasqua di Salisburgo del 2024 dove il Maestro salirà sul podio per dirigere Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da traguardi importanti e soddisfazioni sia personali sia per le compagini ceciliane: dai numerosi concerti nelle stagioni all'Auditorium Parco della Musica accolti con grande entusiasmo da pubblico e critica, ai riconoscimenti e premi nazionali e internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, come la Carnegie Hall di New York dove l'Orchestra vi ha fatto ritorno nel 2017 dopo quasi 60 anni di assenza, alla Philharmonie di Berlino, al Musikverein di Vienna e la Suntory Hall di Tokyo ai prestigiosi Festival come Salisburgo, Lucerna e i Proms di Londra. Ma anche per le incisioni discografiche per le etichette più importanti del settore e con i solisti più in vista del momento: da Jonas Kaufmann a Anna Netrebko, da Diana Damrau a Joyce DiDonato, da Martha Argerich a Janine Jansen. (ANSA).