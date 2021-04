Su Netflix una docu-serie su Kanye West

NEW YORK, 07 APR - Una docuserie su Kanye West sarà trasmessa da Netflix quest'anno. Lo rivela Billboard. Lo show, che ancora non ha un titolo, è opera del duo Clarence 'Coodie' Simmons e Chike Ozah, meglio conosciuto come Coodie & Chike. Hanno già lavorato in passato con West producendo 'Jesus Walks (Version 3)' e 'Through the Wire'. La serie comprende filmati girati nel corso di oltre vent'anni, alcuni inediti, e racconta sia la carriera sia la vita personale di West. Si parlerà anche della morte della madre nel 2007 e della sua campagna per la corsa alla Casa Bianca. Non e chiaro se si parlerà anche della recente separazione da Kim Kardashian. La coppia si è sposata nel 2014 e ha quattro figli. Con il progetto di Netflix il rapper entra a far parte dell'elenco di musicisti ai quali è stato dedicato un documentario. Tra questi Demi Lovato, Justin Bieber, Taylor Swift, Billie Eilish, Tina Turner, Shawn Mendes e Blackpink. (ANSA).