Si arricchisce il cartellone di Umbria Jazz 2021

PERUGIA, 07 APR - Dopo lo stop forzato di tutti i grandi eventi targati Umbria Jazz del 2020, il festival torna a luglio a Perugia dal 9 al 18 e continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti. "Non sarà ovviamente - spiegano gli organizzatori - un'edizione come quelle a cui siamo abituati, ma è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità". Questa ripartenza serve anche a sottolineare il ruolo che il jazz, la musica e la cultura hanno sempre nella valorizzazione e promozione dell'Umbria a livello turistico. Oltre ad altri nomi già annunciati saranno in programma a "UJ21" - riferisce il festival - anche il quartetto di Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l'omaggio a David Bowie, Melody Gardot, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymeé Nuviola, Quinteto Astor Piazzolla, Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off. Fred Hersch in trio e Brad Mehldau in piano solo saranno anche on stage al Festival dei Due Mondi di Spoleto nell'ambito di una collaborazione tra le due grandi realtà culturali umbre. Vengono intanto annunciate "a breve" altre novità sul programma di Umbria Jazz 2021. (ANSA).