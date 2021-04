Kate Winslet, conosco attori gay che temono per la loro carriera

NEW YORK, 06 APR - Il diritto alla propria sessualità non è ancora una cosa scontata a Hollywood. Almeno secondo Kate Winslet : l'attrice ha rivelato di conoscere diversi attori che non fanno outing per timore di ripercussioni sulla loro carriera. "Non posso rivelare il numero dei giovani attori che conosco - ha detto Winslet in un'intervista - alcuni sono noti, altri agli inizi, che sono terrorizzati da rivelazioni sulla propria sessualità. Temono che possa essere un ostacolo nell'avere ruoli da etero". Kate Winslet è tra le protagoniste di Ammonite, il film del 2020 che narra le vicende della paleontologa Mary Anning e della sua relazione con la geologa Charlotte Murchison. Sempre secondo l'attrice è più difficile per gli uomini fare outing, perché si ritiene che gli attori gay non possono interpretare parti da etero: "Spero che verrà un momento in cui sarà automatico che gli attori gay ottengano ruoli di questo tipo". (ANSA).